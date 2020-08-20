1/
Tiffany Kilbourne
Send Flowers
{ "" }
Share
Share
Share Tiffany's life story with friends and family
Send an Email
Or Copy this URL to Share
TIFFANY KILBOURNE 29,A NATIVE OF WILSON LA, PASSED AWAY ON AUGUST 12, 2020 AT OCHSNER HOSPITAL IN NEW ORLEANS, LA. SHE IS SURVIVED BY PARENTS TYRONE SR. AND MINERVA KILBOURNE, 3 SISTERS MYRIAH AND STEPHANIE KILBOURNE AND COLISHA MARSHALL. 2 BROTHERS TYRONE JR. AND TY'QUINCEY KILBOURNE AND NUMEROUS OTHER RELATIVES AND FRIENDS. FUNERAL SERVICES WILL BE HELD AT PENTECOSTAL COMMUNITY CHURCH OF WILSON,6527 FORT SHOLES LANE IN WILSON,LA ON SATURDAY AUGUST 22, 2020 AT 10 AM. VISITATION IS FROM 9 AM UNTIL SERVICES START AT 10 AM. MASK ARE MANDATORY.

To Plant Memorial Trees in memory, please visit our Sympathy Store.
Published in The Advocate from Aug. 20 to Aug. 22, 2020.
MEMORIAL EVENTS
AUG
22
Visitation
09:00 - 10:00 AM
PENTECOSTAL COMMUNITY CHURCH OF WILSON
Send Flowers
AUG
22
Funeral service
10:00 AM
PENTECOSTAL COMMUNITY CHURCH OF WILSON
Send Flowers
Memories & Condolences

Uploading...

This may take a moment.

Not sure what to say?

Loading...

This may take a moment.

0 entries
Invite others to add memories
Share to let others add their own memories and condolences
Thank You.
Please allow 24 hours for your entry to be reviewed for appropriate content.
Send your condolence as a printed card and it will be mailed to the family tomorrow.
or

Other ways to show your sympathy

Send Flowers

Send your deepest condolences with fresh flowers.
View Bouquets

Plant a Tree

Plant a tree to honor the memory of your loved one.
Plant Trees
Contact Us | FAQ | Privacy Policy | Terms of Use
© 2020 Legacy.com All rights Reserved